Im Johanniter-Krankenhaus in Stendal werden neue fleischlose Gerichte angeboten. Für die Rezepte wurde ein Spitzenkoch mit ins Boot geholt. Was jetzt auf dem Speiseplan steht.

Johanniter-Krankenhaus in Stendal setzt auf vegetarische Speisen

Stendal - Das Johanniter-Krankenhaus in Stendal erweitert seinen Speiseplan. Zweimal die Woche, am Dienstag und am Mittwoch, gibt es ein neues vegetarisches Angebot für Patienten und Mitarbeiter. Insgesamt acht fleischlose Gerichte stehen im Wechsel zur Auswahl. Für die Erstellung der Rezepte hat sich das Küchenteam Unterstützung eines Spitzenkochs geholt.