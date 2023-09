Sportfest mit Abzeichenprüfung für interessierte Jugendliche am Polizeiberuf in Stendal. Geleitet wird das Nachwuchsprojekt der Polizeiinspektion von Jessica Schmidt (links).

Stendal - Die Polizeiinspektion in Stendal geht bei der Nachwuchsgewinnung neue Wege. Sie betreut die interessierten Jugendlichen aus den Landkreisen Stendal und Salzwedel intensiver als bisher bei der Bewerbung für den Polizeiberuf. Ein Sportfest mit Tests gehört dazu.

26 Interessenten haben am gestrigen Mittwoch im Leichtathletikstadion am Galgenberg in Stendal versucht, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen, und haben im Anschluss bei Staffelspielen ihre Kräfte gemessen. So fand das Sportfest einen fröhlichen Ausklang, denn nicht aller Tage wechselt bei einem Staffellauf ein Polizeihelm anstatt eines Staffelstabes den Besitzer.

Für Nachwuchsgewinnung der Polizei verantwortlich

„Gut gemacht, prima“, sagt Jessica Schmidt und feuert gemeinsam mit den Sportbeauftragten der Polizeiinspektion (PI) Stendal die Jugendlichen an. Die junge Kriminaloberkommissarin ist bei der PI für die Nachwuchsgewinnung verantwortlich und mit den Ergebnissen zufrieden. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer haben das Deutsche Sportabzeichen mit Erfolg abgelegt und so eine Hürde im Bewerbungsprozess genommen.

Bei der Ausrichtung der Sportabzeichenwettbewerbe „halfen uns Profis“, sagt Jessica Schmidt und bedankt sich bei den Mitwirkenden vom Kreissportbund Stendal. Sie gaben den Wettkämpfern Tipps und Hinweise, um schneller zu laufen, weiter zu springen und zu werfen sowie höher hinauszukommen, auf dem Weg zum Polizeiberuf.

Hohes Interesse der Schüler am Nachwuchsprojekt der Polizei in Stendal

Ein starkes Interesse daran haben derzeit 100 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 bis 12, die in das Nachwuchsprojekt der PI Stendal aufgenommen wurden. Geworben wurden sie zum Teil bei Präsentationen der PI in den Gymnasien und Sekundarschulen der beiden Altmark-Landkreises.

Andererseits können sich die Jugendlichen bei Berufsmessen über das Nachwuchsprojekt informieren und dafür registrieren lassen. „Ganz unkompliziert bekommen sie dann über unsere WhatsApp-Gruppe weitere Informationen“, erklärt die Projektleiterin Jessica Schmidt. Die nächste Möglichkeit besteht übrigens am Freitag bei der Berufsfindungsmesse in der Bürgerhalle in Stendal (Schillerstraße) ab 17 Uhr.

Das Nachwuchsprojekt der PI Stendal ist im Vorjahr gestartet worden. Um gezielt Polizeibeamte in der Altmark zu halten. Ob es gelingt? „Wir hoffen sehr“, sagt Jessica Schmidt und berichtet stolz, dass von den Interessenten 2022 vier Jugendliche es geschafft haben und seit dem 1. September dieses Jahres an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben studieren.

Sportfest in Stendal dient als Schnupperkurs

Das ist auch der Wunsch von Joulina und Lindsay. Sie lernen in der 10. und 11. Klasse im Privatgymnasium in Tangermünde und haben das Sportfest in Stendal zum Schnuppern, wie sie sagen, genutzt. Noch im Stadion wird das Duo in die WhatsApp-Nachwuchsgruppe der Polizei aufgenommen, um „am Ball bleiben zu können“.

Das sollte man auch. Wie Jessica Schmidt weiter berichtet, werden die Interessenten mit zahlreichen Veranstaltungen an den Polizeiberuf herangeführt. Dazu gehören Besuch bei der Hundestaffel, ein Tag im Revier, ein Blick hinter die Kulissen der Kriminaltechnik, das Bewerbercoaching, der Besuch der Polizei-Fachhochschule und selbst der Umgang mit der Waffe. „So manch einer hat beim Schießen einen Rückzieher gemacht“, sagt die Projektleiterin. Aber auch das sei gewollt, um dem Abbrechen in der Polizeiausbildung vorzubeugen.