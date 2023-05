Sprechstunde mit Oberbürgermeister Sieler Jugendlicher nach Messerangriff: „In Stendal ist es gefährlich“

Was bewegt Kinder und Jugend in Stendal? In MAD-Club hören OB Bastian Sieler und die Chefin des Vereins „KinderStärken“, Janine Kaminski, beunruhigende Fragen.