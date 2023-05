Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Drogendelikte sind die häufigsten Vergehen, derentwegen Jugendliche vor Gericht landen. Um dem entgegenzusteuern, wird gefordert, drastischere Strafen zu verhängen. Die Mitarbeiterinnen der Jugendgerichtshilfe in Stendal mahnen jedoch vor voreiligen Schlüssen.

Junge Straftäter in Stendal im Fokus der Jugendgerichtshilfe

Stendal - Jugendliche sprühen ein Graffito an eine Hauswand – und begehen damit Sachbeschädigung. Das ist eines von vielen Beispielen für einen Fall, bei dem die Jugendgerichtshilfe in Stendal zum Einsatz kommt. Doch was erwartet die straffälligen Jugendlichen?