Jungunternehmer trotz gewaltiger Brennholz-Nachfrage mit Anlaufsorgen

An der großen Bandsäge erklärt Unternehmer Jorgino Pein (links) die Abläufe und die Produktpalette seines noch jungen Unternehmens. Landtagsabgeordneter Thomas Staudt (rechts) ist beeindruckt und will den Firmengründer unterstützen.

Uchtdorf - Welche Sorgen und Anlaufschwierigkeiten es für den Jungunternehmer Jorgino Pein in Uchtdorf gibt und wie er vielleicht bei dem einen oder anderen Thema weiterhelfen kann, davon machte sich Landtagsabgeordneter Thomas Staudt (CDU) vor Ort ein Bild. Von der Entscheidung des 29-jährigen studierten Forstwirts Jorgino Pein, sich in Zeiten von Corona-Unwägbarkeiten und steigenden Kosten in allen Bereichen selbstständig zu machen, war er sehr beeindruckt.