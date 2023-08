Warum ein Restaurantbetrieb im Stendaler Ratskeller nur in der Theorie möglich ist und was es mit Gerüchten rund um die Schließung des Kaffeekults auf sich hat.

Kaffeekult in Stendal schließt - Die Gerüchteküche brodelt

Das Räume des Kaffeekults in Stendal wurden zur Miete neu ausgeschrieben.

Stendal - Das Kaffeekult am Marktplatz in Stendal schließt zum Jahresende. In der Ausschreibung zur Vermietung der Räume im Ratskeller spricht die Stadt von dem möglichen Einbau einer Küche für einen Restaurantbetrieb. Die Volksstimme hat nachgefragt, wie realistisch das überhaupt ist und räumt mit Gerüchten zur Schließung des Cafés auf.