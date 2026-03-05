Die Hilfs- und Beratungsstelle „Miß-Mut“ in Stendal startet eine neue Kampagne zum Internationalen Frauentag. Was sie damit erreichen möchte.

Annabell Seifert (zweite von links) von der Hilfs- und Beratungsstelle „Miß-Mut“ stellt gemeinsam mit Oberbürgermeister Bastian Sieler und der Opferschutzbeauftragten der Polizeiinspektion Stendal, Judy Richter (rechts), die neue Kampagne für Stendal und Umgebung vor.

Stendal - „Gewalt geschieht mitten unter uns“, sagte Annabell Seifert, Beraterin bei „Miß-Mut“, der Beratungs- und Interventionsstelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie startet am 8. März, am Internationalen Frauentag, eine neue Kampagne gegen sexualisierte und häusliche Gewalt.

Die Kampagne will insbesondere Frauen auf Hilfsangebote aufmerksam machen, sollten sie derzeit oder zukünftig betroffen sein. Die Gesellschaft soll mit der Aktion für diese Themen sensibilisiert werden und auf sie aufmerksam machen. Die Botschaft: Niemand wird alleingelassen.

Plakate und Flyer in Stendal und Umgebung verteilt

Gewalt sei kein gesellschaftliches Randthema, sondern trauriger Alltag, sagt Annabell Seifert am Dienstag in Stendal bei der ersten Präsentation der Plakate. Flyer und Plakate werden künftig in der Stadt zu finden sein, in öffentlichen Räumen ausliegen und in Schaukästen hängen. Sie sind dafür erstellt worden, Betroffenen von häuslicher und sexueller Gewalt Unterstützungsmöglichkeiten zu vermitteln und „das deutliche Zeichen zu setzen, dass Gewalt uns alle angeht“.

„Jede verteilte Information, jedes Gespräch kann dazu beitragen, dass sich jemand die Hilfe sucht, die er oder sie braucht“, appelliert Annabell Seifert. Die Hilfsstelle „Miß-Mut“ begleitet Opfer, arbeitet eng mit der Polizei, dem Jugendamt, mit Ärzten zusammen. Es handelt sich dabei um kostenlose, auf Wunsch anonyme Angebote. Vor allem sind sie niedrigschwellig, das heißt, die Barrieren für Nutzerinnen und Nutzer möglichst geringhalten. „Vom kleinsten Dorf bis in die Kreisstadt“ wolle man alle ermutigen, den Kontakt zu Hilfsstellen wie „Miß-Mut“ aufzunehmen, wenn sie benötigt werden, so Annabell Seifert.

Außerdem möchte sie auf mögliche mentale Schranken aufmerksam machen. Betroffene haben Zweifel und zögern. Sie fragen sich, ob sie überhaupt betroffen sind, sich Hilfe holen dürfen und wo sie zu finden sind. Darüber soll nun besser aufgeklärt werden.

Judy Richter von der Polizeiinspektion Stendal dankte den Expertinnen von „Miß-Mut“ und betonte, „dass man ohne einander schon fast gar nicht mehr könnte“. Die Opferschutzbeauftragte sprach von einer steigenden Tendenz bei polizeibekannten Fällen dieser Formen von Gewalt, wobei die Dunkelziffer immer noch deutlich höher ausfallen könne.

Mehr Täter werden angezeigt

Sie stellte jedoch die positive Entwicklung klar, dass mehr Opfer ihre Täter anzeigen würden. Für sie ein Zeichen für Sichtbarkeit des Themas. „Aber für uns sind diese Menschen keine Statistik, sondern werden alle individuell ernstgenommen und betreut“, sagte sie.

Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) wies bei dem Termin in der Wandelhalle des Stadthauses auch auf das Frauenhaus in Stendal hin. Ein Schutzraum in der Region, in dem betroffene Frauen und ihre Kinder zeitnah sicher unterkommen können. Die Adresse wird nicht öffentlich bekanntgegeben. Die Geheimhaltung sei hier sehr wichtig, betont Bastian Sieler. In ländlichen Regionen ist es oft besonders schwer für Opfer, sich an ihr Umfeld zu wenden, denn „jeder kennt jeden“, so der Oberbürgermeister weiter. Scham und Angst seien weit verbreitet, aber die Kampagne will auch in dieser Hinsicht helfen. „Gewalt ist keine Privatsache“, sagt Annabell Seifert.

Frauenstreik in Stendal mit Demo und Filmvorführung

Ein weiteres Problem für Opfer auf dem Land: die Mobilität. Ausfälle des ÖPNV, Abhängigkeit vom Auto des Partners, keine Möglichkeit, vom Dorf in die Stadt zu kommen. All dies sind zusätzliche Schwellen für Betroffene in der Umgebung der Hansestadt, sind sich die Teilnehmer der Plakataktion einig. Doch auch hier kann Hilfe geleistet werden. „Miß-Mut“ bietet Beratungen persönlich, online und telefonisch an.

Das „Miß-Mut“-Team warb bei der Präsentation für den bundesweiten Frauenstreik am Montag, 9. März, bei dem in Stendal auf dem Winckelmannplatz ab 14 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll. Das Datum ist bewusst gewählt, einen Tag nach dem Internationalen Frauentag.

Menschen aller Geschlechter können sich hier zu verschiedenen Themen informieren, in der Breiten Straße 63 eine Filmvorführung besuchen und ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für Inklusion, Gemeinschaft und Geschlechtergerechtigkeit.

Eine Übersicht der Hilfsangebote für Frauen in Sachsen-Anhalt gibt es unter: www.gewaltfreies-sachsen-anhalt.de. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (116 016) ist für Betroffene kostenlos und rund um die Uhr erreichbar, auch für Angehörige.