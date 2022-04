Katholische Gemeinde Tangermünde verkauft ihr Pfarrhaus

Alles auf einen Blick: Auf dem Areal der katholischen Kirchengemeinde Tangermünde in der Arneburger Straße befindet sich neben der Kirche (Mitte) das Gemeindehaus (links) und das Pfarrhaus, in dem aktuell noch Pfarrer Gambke wohnt.

Tangermünde - Vor zwölf Jahren kam Pfarrer Michael Gambke nach Tangermünde. Er löste Pfarrer Richard Perner ab. Gambke kam damals aus Wolfen, war zuvor in Lauchhammer, Torgau, Wittenberg, Halle und anderen Orten tätig gewesen. In der Elbestadt angekommen, wünschte er sich damals im August, „mal wieder für einen längeren Zeitraum an einer Stelle arbeiten zu können“.