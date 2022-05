Kaum Geld für Übungsplatz in Stendal

Der Fahrradübungsplatz an der Stadtseeallee in Stendal ist verwildert. Vorgaben vom Land wegen der Corona-Pandemie schränken die Arbeit der Kreisverkehrswacht ein. Vereinsvorsitzender Bruno Zowoda erklärt, wie drastisch die Situation ist.

Der Fahrradübungsplatz an der Stadtseeallee in Stendal: Der Verein der Kreisverkehrswacht würde ihn gerne häufiger nutzen.

Stendal - Der Fahrradübungsplatz an der Stadtseeallee in Stendal steht leer. Unkraut rankt sich in die Höhe und die eisernen Tore am Eingang versperren den Weg auf das Gelände. Wird der Platz überhaupt noch genutzt?