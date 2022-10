Kehrtwende: Stendal will Kitas weiter selbst betreiben

Die Stadt Stendal will die Kita im Ortsteil Dahlen und die im Stadtteil Süd weiter selbst betreiben. Die Übergabe an freie Träger scheint damit vom Tisch zu sein.

Die Kita „Die kleinen Strolche“ in Dahlen.

Stendal - Die Hansestadt Stendal möchte die Kindertagesstätten „Die kleinen Strolche“ in Dahlen und „Regenbogenland“ in Süd weiter als Kommune betreiben. Das soll der Stadtrat am 5. Dezember 2022 mit einem Grundsatzbeschluss manifestieren. Und noch etwas soll dann beschlossen werden.