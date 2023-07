Keine Verlängerung für den Weihnachtsmarkt in Stendal

Der Weihnachtsmarkt in Stendal wird nicht um einige Tage verlängert.

Stendal - Beim Weihnachtsmarkt bleibt alles so, wie es ist. Ein Antrag der AfD-Fraktion, den Markt in Stendal von vier auf elf Tage zu verlängern, wurde von den Mitgliedern des Stadtrates am 3. Juli mehrheitlich abgelehnt.

Für die Ehrenamtlichen, die den Markt jedes Jahr betreiben, wären mehr als vier Tage nicht zu stemmen, hieß es von mehreren Ratsmitgliedern als Begründung.