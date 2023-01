Die Zahl der Kfz-Zulassungen im Landkreis Stendal ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100 Fahrzeuge gestiegen. Welche Automarken am häufigsten zugelassen wurden.

Stendal - Die Zahl der Kfz-Neuzulassungen im Landkreis Stendal ist gestiegen. Ende 2022 lag die Zahl bei 2592 Neuzulassungen, teilt Landkreis-Sprecherin Angela Vogel mit. Im Jahr davor waren es laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg 2491 neu zugelassene Kraftfahrzeuge im Landkreis Stendal. Die Volksstimme hat zusammengetragen, welche Automarken im Kreis am häufigsten zugelassen wurden.

Zahl der Kfz-Neuzulassungen im Landkreis Stendal 2022 gestiegen

Die meisten Zulassungen entfallen dabei mit 1887 Fahrzeugen auf Autos, gefolgt von 369 Lastwagen und 155 Zugmaschinen. Motorräder und Mopeds machen 125 Zulassungen aus, bei Sonderfahrzeugen sind es 51. Busse gibt es fünf neue.

Lesen Sie auch: Nach Umzug - Altes Kfz-Kennzeichen behalten und Geld sparen

In 190 Fällen haben sich die Fahrzeugbesitzer für ein Osterburger Kennzeichen (OBG) entschieden, 197 wählten die Havelberg-Kennung (HV). Das Stendaler Kürzel (SDL) wurde 2205-mal ausgegeben und ist damit mit Abstand am gefragtesten. Wie viele von den ausgegebenen Kennzeichen jedoch Wunschkennzeichen waren, lasse sich nicht genau ermitteln, so Angela Vogel. Sie gehe aber davon aus, dass etwa zwei Drittel der Kennzeichen „ausgewählt“ wurden.

Kfz-Statistik 2022: Volkswagen im Landkreis Stendal am beliebtesten

Spitzenreiter bei den am häufigsten zugelassenen Fahrzeugen ist Volkswagen (408). Danach folgen Mercedes-Benz (287) und Ford (205). Am Ende der Statistik gelandet sind Honda (9) und Mazda (6). Das Schlusslicht bildet die italienische Automarke Fiat (1).

Auch interessant: Kfz-Zulassung und mehr - Diese Behördengänge sind in Sachsen-Anhalt bald digital

Die beliebteste Kraftstoffart bei den neu zugelassenen Autos war 2022 Diesel mit 880 Fahrzeugen, knapp gefolgt vom Benziner mit 875. Die Anzahl der Kraftfahrzeuge mit Dieselantrieb hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. 2021 gab es nur 411 Diesel-Anmeldungen zu verzeichnen.

Anmeldungen von Autos mit Hybridantrieb im Landkreis Stendal gestiegen

Neben den Verbrenner-Anmeldungen waren insbesondere Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb populär, die immer häufiger zugelassen werden: 2020 stellte die Zulassungsbehörde des Landkreises Stendal 181 Elektro-Kennzeichen aus, 2021 waren es bereits 290. Im vergangenen Jahr wurden 503 Hybrid und 309 neu zugelassene Elektrofahrzeuge gemeldet. 25 Fahrzeuge werden mit anderen Kraftstoffarten angetrieben.