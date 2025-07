Zum Abschluss des Polizei-Sommercamps in Stendal werden die Jugendlichen sinnbildlich ins kalte Wasser geworfen. Dabei gilt es mit echten Einsatzkräften den Überblick zu behalten.

Kiessee in Stendal wird zum Tatort

In der Abschlussübung konnten die Campteilnehmer unter anderem mit fachlicher Hilfe der Rettungssanitäter des ASB beweisen, was sie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben.

Stendal - Eine gescheiterte Betäubungsmittelübergabe, ein Brand, versenkte Beweismittel: Am Dahlener Kiessee in Stendal sind die 29 Teilnehmer des fünftägigen Sommercamps der Polizei an vielen Stellen gleichzeitig gefordert. Sie müssen bei einer Großübung auch mit anderen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten.