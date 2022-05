Kinder bauen Schulgarten ihrer Eltern wieder auf in Lüderitz bei Tangerhütte

Lüderitz - Die Kinder der Klasse 1 b an der Lüderitzer Grundschule laufen mit ihren Eimern voller Erde hin und her wie eine eigene kleine Ameisenkolonie. Was sie da in Windeseile mit frischem Mutterboden auffüllen, soll in Zukunft für eine reiche Ernte sorgen.