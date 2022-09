Kinderchor in Tangerhütte wagt nach Corona den Neustart

Der Minimäusechor in Tangerhütte probte bis 2019 mit Wiebke Will (links).

Tangerhütte - Der Minimäusechor in Tangerhütte war einst gegründet worden, um frühzeitig Lust am Singen zu vermitteln - und um irgendwann auch Nachwuchs für die Erwachsenenchöre zu finden. Seit gut zwei Jahren ist aber still geworden um die musikalischen Anfänger in Tangerhütte.