Modernisierungen Kindereinrichtung „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte soll saniert, Kita „Anne Frank“ für die Kleinsten umgerüstet werden

Die beiden Kindertagesstätten in Tangerhütte gehören zu den größten in der Einheitsgemeinde, wie es dort aussieht, davon machte sich der Sozialausschuss ein Bild. Während in der „Friedrich Fröbel“ in den nächsten beiden Jahren eine größere Sanierung im vorderen Gebäudeteil geplant ist, stehen in der „Anne Frank“ kleine Umbauten aufgrund zunehmend jüngerer Kinder an.