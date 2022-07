Weihnachtsmarkt Kinderheimkinder in Tangerhütte dürfen kostenlos Karussell fahren

In Tangerhütte waren die Bewohner des DRK-Kinderheims zu einem kostenlosen Besuch in den Fahrgeschäften des Weihnachtsmarktes eingeladen. Am letzten Tag des Marktes, dem Donnerstag, soll es auch für alle anderen Gäste eine besondere Aktion geben.