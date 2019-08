„Axel, der Held“ wurde unter anderem auf dem Gelände der Hühnerfarm in Scheeren gedreht. Dort präsentierte sich das Schauspielerensemble am Rande der Filmarbeiten. Archivfoto: Birgit Schulze

Als modernes Märchen kommt "Axel, der Held" im Stendaler Kino auf die Leinwand. Gedreht wurde der Film bei Tangerhütte.

Scheeren/Stendal (bsh) l Das Warten hat ein Ende. Am Donnerstag, 15. August, kommt der Film „Axel, der Held“ in die Lichtspieltheater, am Freitag, 16. August, zeigt ihn das Stendaler Uppstall-Kino. Bereits im Jahr 2014 wurde für den Film vornehmlich in Scheeren bei Tangerhütte gefilmt.

Für die Dreharbeiten wurde der Hähnchenhof der Familie Kühle/Unbereit zeitweilig zum Hühnerhof-Imperium „Mannes weltklasse Hühnchen“, dessen Besitzer und Casinobetreiber „Manne“ eine ganze Siedlung regiert. Im Mittelpunkt steht aber Axel, Mitte 20, der in der Siedlung wohnt und mit seinem Nachbarn Heiner, Eigenbrötler und Karl-May-Fan, dem Imperium zusetzt.

Regisseur im Kino-Gespräch

„Axel, der Held“ (freigegeben ab 12 Jahre) läuft am 16. August im Uppstall-Kino in einer Schulvorstellung (Anmeldungen erbeten) und am Abend um 19 Uhr. Zu beiden Vorstellungen steht Regisseur Hendrik Hölzemann für ein Gespräch bereit. Er charakterisiert sein Werk so: „‚Axel, der Held‘ hat die Struktur und das Herz eines Märchens, die Schönheit eines Heimatfilms, und den Humor eines britischen Gangsters.“ Produziert wurde der Film von der „Ostlicht Filmproduktion“, die bereits vor Jahren für den Film „Sputnik“ die Altmark als Drehort entdeckte. „Wir haben Hunderte von Dörfern angeguckt, um die richtige Kon- stellation von Gebäuden zu finden“, erklärte damals Produzent Marcel Lenz, der unter anderem in Scheeren fündig wurde.

„Axel, der Held“, so schreibt der Filmverleih, ist ein modernes Heldenmärchen für Erwachsene, das von Existenzkrisen, Kapitalismus und der Macht der Freundschaft erzählt. Mit skurrilen Figuren und visuellen Überraschungen schafft Regisseur Hendrik Hölzemann einen originellen Spielfilm, über dem stets der augenzwinkernde Geist Karl Mays schwebt. In den Hauptrollen agieren Johannes Kienast, Christian Grashof, Emilia Schüle und Sascha Alexander Geršak.

Weitere Vorstellungen im Uppstall-Kino Stendal sind am Sonnabend, 17. August, und Sonntag, 18. August, jeweils um 11 Uhr zu sehen.