Kita-Beiträge erhöhen oder nicht erhöhen: Die Debatte im Stadtrat kommt an ihre rechtlichen Grenzen.

Kita-Beiträge in Stendal: OB warnt vor voreiligen Schritten

Das Thema Kita-Beiträge wird in Stendal kontrovers diskutiert.

Stendal - Werden die Kita-Beiträge in Stendal eingefroren? Ein Antrag der Fraktion Freie Stadträte Stendal/Bürger für Stendal sieht vor, dass im Jahr 2024 eine Erhöhung der Beiträge ausgeschlossen wird. Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) hat in der Stadtratssitzung am Montag vor voreiligen Schritten gewarnt.