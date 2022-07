Kita „Columbus“ in Stendal erweitert Betreuungszeiten

Der Rohbau und der Dachstuhl der Erweiterung der Kita „Columbus“ in Stendal stehen. Zeit, um Richtfest zu feiern.

Zum Richtfest sangen die Mädchen und Jungen der Kita „Columbus“ in Stendal „Wer will fleißige Handwerker seh’n“.

Stendal - Zu beobachten, wie der Bau der Erweiterung der Kita „Columbus“ in Stendal vorangeht, „ist ein besonderes Erlebnis für die Kinder“, sagt Yvette Lanquillon, Leiterin der Betreuungseinrichtung in der Rosa-Luxemburg-Straße. Träger der Kita ist der DRK Kreisverband Östliche Altmark. Der Rohbau und der Dachstuhl stehen, so dass Freitag (25. März) Richtfest gefeiert wurde.