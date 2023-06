Zusammenhalt Kleines Dorf bei Tangermünde feiert groß mit mit Stiefeln, Eiern, viel Kraft und Geschick

Wenn in Langensalzwedel bei Tangermünde mit der Feuerwehr gefeiert wird, können sich alle sicher sein: Es wird wieder ein Gaudi. So auch am 17. Juni. Die Kameraden hatten sich für ihren Spaßwettkampf um den Sommerpokal sechs ungewöhnliche Stationen ausgedacht.