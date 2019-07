Die Sieger und Platzierten im Gatenwettbewerb 2019 des Landkreises Stendal feiern sich, hier die Besten der Kategorie bis 60 Parzellen, von links: Michael Hübsch vom Kleingärtnerverein Am Schwimmbad in Havelberg, Annedore Schulze von den Gartenfreunde 67 in Stendal und Lutz-Rüdiger Stockmann vom KGV Naturfreunde in der Hansestadt Stendal. Foto: Regina Urbat

Mit viel Fleiß und Engagement ist erneut ein Gartenwettbewerb im Landkreis Stendal beendet worden, der landesweit seines Gleichen sucht.

Gartenwettbewerb 2019 - Siegerehrung Bester Verein Landkreis Stendal, Pokal Landrat: Kleingärtnerverein (KGV) Gartenfreunde 67 Stendal (220 Punkte) Bester Kleingärtner im Landkreis Stendal, Pokal der Volksstimme: Volker Beese-Meier, KGV Am Uenglinger Weg Stendal, Parzelle 26 Bester Verein Stadt Stendal, Pokal Oberbürgermeister: KGV Naturfreunde (200) Bester Verein Stadt Havelberg, Pokal Bürgermeister: KGV Am Schwimmbad (199) Bester Verein Stadt Tangerhütte, Pokal Bürgermeister: KGV Freundschaft (194) Bester Verein der Stadt Osterburg, Pokal Bürgermeister: KGV Abendsonne (192) Bester Verein Stadt Tangermünde, Pokal Bürgermeisters: KGV Kirschallee (198 Punkte) Kategorie bis 60 Parzellen 1. Gartenfreunde 67 Stendal (200 Punkte) 2. Naturfreunde Stendal (200) 3. Am Schwimmbad Havelberg (199 Kategorie 61 bis 90 Parzellen 1. Abendsonne Osterburg (192) 2. Am Springberg Stendal (191) 3. Arnold Gärten Stendal (190) Kategorie ab 91 Parzellen 1. Freundschaft Tangerhütte (194) 2. Hoher Kranze Stendal (192) 3. Zur Erholung Tangermünde (192)

Stendal l Hätte sie einen Hut aufgehabt, sie hätte diesen unter Verbeugung gezogen, versichert Ute Simon. Sie ist Mitglied des Präsidium des Landesverbandes der Gartenfreunde und war am Sonnabend Gast der Auswertungsveranstaltung des kreisweiten Kleingärtnervereins-Wettbewerbs auf der Anlage Hoher Kranz in Stendal.

Es gebe nur wenige Kreisverbände, die so kontinuierlich wie die Ostaltmärker einen Wettstreit fortführen. „Und dass mit einem enormen Engagement“, betont Ute Simon. Der Wettbewerb zeichne sich durch die enge Zusammenarbeit des Kreisvorstandes mit den 61 Kleingärtnervereinen im Landkreis aus, werde vom Landratsamt bis hin zu Stadtverwaltungen und Sponsoren unterstützt. „Und einzigartig ist auch die tolle Presse durch die jahrelange Kooperation mit der Volksstimme.“

Leerstand und Neuverpachtung

Klappern gehöre zum Handwerk, und Öffentlichkeit benötigen die Gartenfreunde zunehmend, sagt Ute Simon. Bundesweit gebe es rund 90.000 Kleingärten, etwa 2.000 Gärten werden jährlich aufgegeben. Deshalb werden auf Bundesebene versucht, die Kleingärtnervereine im Programm Stadtumbau zu berücksichtigen. „Rück- und Umbau von Parzellen kostet Geld, Kraft und gute Worte.“ Deshalb appellierte Simon, an die Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus der Region heranzutreten und ihre Unterstützung einzufordern. Kleingärtnern „ist das schönste Hobby der Welt und darf kein Auslaufmodell werden.“

Gartenwettbewerb 1019 Stendal (ru). Ehrungen zum Finale des Wettbewerbs der Kleingärtner im Landkreis Stendal mit Unterstützung der Volksstimme. So sehen Sieger aus: Bester Kleingärtnerverein 2019 im Landkreis Stendal sind die Gartenfreu...



Ehrung im Wettbewerb ab 91 Parzellen, von links: Thomas Borchert vom gastgebenden Kleingärt...



Die Kategoriesieger 61 bis 90 Parzellen, von links: Frank Crechoradzki vom Kleingärtnerverei...



Sieger und Platzierte der Kategorie bis 60 Parzellen feiern sich, von links: Michael Hübsch ...



Bester Kleingärtner 2019 im Landkreis Stendal ist Volker Beese-Meier, den Pokal der Volkssti...



Den Pokal der Stadt Tangerhütte überreicht Ortschaftsratsmitglied Bodo Strube an Undine...



Sieger in Tangermünde wird der Kleingärtnerverein Kirschallee unter Vorsitz von Susanne...



Kreisverbandschef Manfred Meckel (Mitte) zeichnet Georg Wilke (links) und Paul Hein für ihre...



Den Pokal des Osterburger Bürgermeisters überreicht die Vize-Ordnungsamtsleiterin Edelt...



Den Pokal der Stadt Stendals verteidigt der Kreingärtnerverein Naturfreunde erfolgreich und...



Sieger in Havelberg ist der Kleingärtnerverein Am Schwimmbad unter Vorsitz von Michael H...



Leistungsdichte gestiegen

Alles dafür zu tun, das versicherte Stendals Kreisverbandschef Manfred Meckel. Ein Baustein sei der Wettbewerb, an dem diesmal 44 Kleingärtnervereine aus dem Landkreis Stendal vom 11. bis 26. Juni teilgenommen haben. Keine leichte Aufgabe, zumal in relativ kurzer Zeit mehr als 1.000 Parzellen besichtigt wurden, bei zum Teil tropischen Temperaturen. Umso mehr bedankte sich Manfred Meckel bei den Mitgliedern der Jury-Kommission: Dieter Knofflock als Vorsitzender, Bernd Neu, Annedore Schulze, Jutta Dreger und Petra Sandmann.

Um Fairness zu wahren, wurden die Kleingärtnervereine in drei Gruppen eingeteilt: bis 60 Parzellen, 61 bis 90 Parzellen und ab 91 Parzellen. Bewertet wurde die Sauberkeit in den Schrebergärten sowie auch der Leerstand, sprich, ob verwaiste Parzellen bei Arbeitseinsätzen entsprechend berücksichtigt wurden. Festgestellt worden sei, so Meckel, dass gegenüber dem Vorjahr Verbesserungen eingetreten sind. Auf leeren Parzellen seien Festwiesen, Spielplätze, Streuobstwiesen, Insektengärten und Bienenweiden sowie Tafelgärten geschaffen worden. „Die Leistungsdichte ist gestiegen“, stellte Meckel fest, bevor er die Siegerehrung eröffnete. Überreicht wurden Pokale samt Urkunden, kleinen Prämien als Zuschuss für Vereinsfeste sowie Blumen.

Weg von starren Regeln

Bei aller Freude gab es auch nachdenkliche Worte vom Vorsitzenden. In der Zukunft komme mehr darauf an, mit dem Leerstand fertig zu werden. „Es liegt zum einen an der Altersstruktur der Kleingärtner und zum anderen am Problem, überhaupt neue Pächter zu finden.“ Deshalb müssten langfristig Anlagen aufgeben werden wie im Vorjahr die des Vereins Südost in Stendal. Zwölf Gartenfreunde seien in andere Vereine vermittelt worden. Andererseits sei es erforderlich, sich von starren Reglementierungen abzuwenden. „Beispielsweise brauchen jungen Familien mit Kindern Zugeständnissen, eine Spielwiese mit Pool einzurichten, Ökofans haben ebenso ihre Eigenheiten“, sagt Manfred Meckel und fügt hinzu: „Wir müssen in Zukunft beachten, dass das Kleingartenwesen sich ganz anders entwickeln wird.“ Natürlich müsse der Charakter eines Kleingartens ersichtlich sein – jedoch zeitgemäß.

Früher wurde angebaut, um sich mit Obst und Gemüse selbst zu versorgen. „Heute ist man Kleingärtner aus Leidenschaft und übt sein Hobby zur Erholung und Entspannung aus“, unterstreicht Meckel.