Kleingärten - Einbrüche in Stendal häufen sich

Einbrüche in Gartenlauben häufigen sich in Stendal. Die Täter steigen meist über Fenster ein.

Stendal - Es ist die nächste Tat einer augenscheinlichen Einbruchsserie in Stendal. Unbekannte Täter sind am Freitag in eine Laube einer Kleingartenanlage in der Straße „Am Wasserturm“ eingestiegen. Sie haben einen Fernseher gestohlen, teilt die Polizei mit. Es ist der zwölfte Einbruch innerhalb einer Woche.