Klimaschutz Klima-Netzwerk: Die Tangermünder sind dabei

Mülltrennen, Wiederverwenden, mit dem Rad statt mit dem Auto fahren – all das sind Ansätze, die jeder selbst nutzen kann, wenn ihm das Weltklima am Herzen liegt. Aber was geht noch? Und vor allem: Wie erreichen gute Idee möglichst viele Menschen?