Stendal verbietet den Außerhausverkauf von Alkohol ab 22 Uhr. Doch das ist der falsche Ansatz, um dem Problem der Ruhestörer in der Innenstadt Herr zu werden.

Kommentar - Warum das Verkaufsverbot von Alkohol in Stendal der falsche Ansatz ist

Foto: vs

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Die Stadt Stendal hat in der Innenstadt den Außerhausverkauf von Alkohol nach 22 Uhr verboten. Die seit Freitag, 18. August, geltende Einschränkung soll für mehr Frieden und Ruhe in Stendal sorgen. Mit dem Verbot setzt die Stadtverwaltung jedoch einen falschen Hebel an, um dem Problem Herr zu werden.