Kommentar zur Zukunft des Wildparks Weißewarte

Tangerhütte - In zwei Jahren wird der Wildpark Weißewarte 50 Jahre alt. Grund genug, das bei Jung und Alt beliebte Kleinod zu erhalten. Vom Grundsatz her will das der Stadtrat Tangerhütte. Daran ließ er in der Sondersitzung keinen Zweifel. Nur über das Wie herrschte noch große Unsicherheit.