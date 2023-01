Helen-Keller-Schule in Stendal

Ausruhen und toben in einem Raum: Kissen und Bällebad in der Helen-Keller-Förderschule

Stendal - Was die Lehrkräfte an der Stendaler Helen-Keller-Förderschule täglich leisten, ist umso außergewöhnlicher, als dass das Gebäude ihre Arbeit in vielerlei Hinsicht noch erschwert. Unnötig und traurig, denn eine Gesellschaft sollte sich immer daran messen, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht.