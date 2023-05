Die Stadt Stendal will sparen, der Stadtrat sagt nein. Die Haushaltsdebatte am Montag, 22. Mai, glich einem teuren Abgesang, bevor der gesetzliche Sparhammer die Hansestadt spätestens im Jahr 2024 trifft. In dem Jahr, in dem auch der jetzige Stadtrat abtritt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.