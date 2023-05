Kommentar zur Angst vor dem A14-Chaos in Stendal: Umgehungsstraße muss her

Foto: vs

Stendal - Die Sorgen der Einwohner in Uenglingen sind berechtigt. Wenn sich das Verkehrsaufkommen nach der Fertigstellung der A14 im Jahr 2027 in dem Ort fast verdoppelt, kann die Landesstraße als Einflugschneise nach Stendal nicht so bleiben, wie sie ist.