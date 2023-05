Die Unterkunft für Asylbewerber in Stendal soll früher in Betrieb gehen als gedacht. Für Kommunal- und Landespolitik eine Bewährungsprobe.

Kommentar zur Asylunterkunft in Stendal - Eine Bewährungsprobe

Foto: vs

Stendal - Das war zu erwarten: Angesichts weiter steigender Zahlen von Asylsuchenden nimmt das Land Sachsen-Anhalt die Aufnahmeeinrichtung in Stendal in Betrieb. Ein Jahr früher als zuletzt geplant, aber immer noch zwei Jahre nach dem ursprünglich vorgesehenen Eröffnungstermin, werden in einer ehemaligen Grenztruppenkaserne zunächst bis zu 600, später dann bis zu 1000 Asylsuchende untergebracht.