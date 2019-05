Einen überaus langen Arbeitstag hatten die Wahlhelfer aus dem Stendaler Wahlbezirk 7 in der Diesterweg-Sekundarschule.

Stendal l Als schon die Schüler ums Haus toben, wird am Montagmorgen im Raum R02 der Diesterweg-Sekundarschule in Stendal immer noch gezählt. Die Wahlhelfer sind nun schon seit rund 24 Stunden im Einsatz. Um 8 Uhr hatte das Wahllokal wie überall geöffnet. Tagsüber bildete sich eine lange Warteschlange, die auch nicht abriss.

Letzte Stimme um 19.04 Uhr abgegeben

Wähler musten durchschnittlich eine Stunde warten, um ihre Kreuze für die Europawahl sowie die Kreistags. und Stadtratswahl abgeben zu können. Erst um 19.04 Uhr war der Wahlvorgang beendet. Anja Klitsch war die letzte in der reihe, die aus der Wahlkabine trat, um die Stimmzettel in die Urne zu werfen. Neben dem Wahlokal in der Diesterwegschule fehlte am Morgen auch noch der Briefwahlbezirk 3.

Bunte Sitzverteilung im Stadtrat

Um 7.30 Uhr stellte sich für den Stendaler Stadtrat nach 37 von 39 ausgezählten Wahlbezirken folgendes Ergebnis dar: CDU 19 % (8 Sitze), Linke 17,2 % (7 Sitze), AfD 16,7 % (7 Sitze), SPD 16,2 % (6 Sitze), Freie Stadträte 8,9 % (4 Sitze), Bürger für Stendal 6,3 % (2 Sitze), Grüne 6 % (2 Sitze), FDP 3,9 % (2 Sitze). Als Einzelbewerber schaffen demnach Carola Radtke und Samuel Kloft den Einzug in den 40 köpfigen Stadtrat.