Kosten für Schließzeiten werden erstattet

In Tangerhütte sollen weitere coronabedingte Schließ- und Quarantänezeiten, in denen Eltern zwar bezahlt haben, die Betreuung aber nicht nutzen konnten, erstattet werden. Die Verwaltung prüft jetzt rund 700 Verträge.

Auf dem Spielplatz der Kita "Waldesrand" in Grieben.

Tangerhütte - Bezahlte Kitabeiträge für coronabedingte Schließzeiten in diesem Jahr sollen in Tangerhütte für bestimmte Monate erstattet werden. Eine entsprechende Entscheidung darüber war im Oktober durch den Stadtrat in Tangerhütte gefasst worden.