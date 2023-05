Wer sich in Stendal ein Eis kaufen möchte, muss tief in die Taschen greifen. Die Gastronomen der Hansestadt erklären, warum sie keine andere Wahl haben, als die Preise zu erhöhen.

Kosten für Strom, Zutaten und Produktion steigen: Eis in Stendal wird teurer

Adriane Maielle (von links), Inhaberin Adriana Imbriani und Michele Piccolo bedienen im Eiscafe „Rialto“ in der Breiten Straße in Stendal die Gäste.

Stendal - Eis in der Waffel oder im Becher? Oder sich doch lieber gemütlich ins Café setzen? Optionen gibt es reichlich bei den sommerlich-warmen Temperaturen und Sonnenschein in Stendal. Der Blick auf die Preisschilder lässt aber Stocken: Speiseeis ist auch in der Altmark teurer geworden.