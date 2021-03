Nach einem positiven Nachweis in der Westaltmark ist ein Beobachtungsgebiet zum Schutz gegen die Verbreitung der Geflügelpest im Landkreis Stendal eingerichtet worden. Symbolfoto: dpa

Im Altmarkkreis wurde die Krankheit festgestellt. Das Veterinäramt in Stendal hat sofort reagiert.

Stendal vs/ru l In einem Hühnerstall in Vietze, ein Ortsteil der Einheitsgemeinde Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel, ist am 18. März der Ausbruch der Geflügelpest bei Hausgeflügel amtlich festgestellt worden. Nicht ohne Folgen für den Landkreis Stendal.



Das Veterinäramt der Kreisverwaltung hat erneut eine sogenannte Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung über die Festsetzung eines Beobachtungsgebietes zum Schutz gegen die Verbreitung der Geflügelpest erlassen. Es ist die zweite, nachdem in der Vorwoche in Bittkau bei Tangerhütte bei einer toten Blessgans die Geflügelpest festgestellt wurde. Diesmal hat es ein Hausgeflügel betroffen.



10-Kilometer-Radius eingerichtet

Wie die Kreisverwaltung in Stendal zum aktuellen Fall weiter mitteilt, werden nach der amtlichen Feststellung des Ausbruchs der Geflügelpest bei einem gehaltenen Vogel vom Fundort ausgehend ein Sperrbezirk und gleichzeitig ein Beobachtungsgebiet mit einem Gesamtradius von mindestens zehn Kilometern eingerichtet.



Das Beobachtungsgebiet reicht vom Altmarkkreis Salzwedel in den Landkreis Stendal hinein. Das festgelegte Beobachtungsgebiet umfasst in der Ostaltmark folgende Ortschaften: Kremkau, Berkau, Döllnitz, Poritz und Büste, die alle Ortsteile der Stadt Bismark ist. Dazu gehört auch noch der Bahnhof von Meßdorf.



Das Beobachtungsgebiet wird an den Hauptzufahrtswegen mit Hinweisschildern gekennzeichnet.



Wichtigste Festlegungen

Für das besagte Beobachtungsgebiet gelten ab sofort Vorschriften, die von Haltern von Geflügel, anderen Vögeln sowie Hunden und Katzen unbedingt zu beachten sind. Die genauen Festlegungen können der Allgemeinverfügung entnommen werden. Diese ist auf der Internetseite des Landkreises Stendal (www.landkreis-stendal.de) veröffentlicht.



Zu den wichtigsten Eckpunkten gehören laut Mitteilung: Halter von Geflügel oder von in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Art haben dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel, die Anzahl der verendeten Vögel sowie jede Änderung im Bestand anzuzeigen.



Gehaltene Vögel, Fleisch, Eier sowie sonstige von Geflügel und Federwild stammende Erzeugnisse dürfen weder in einen noch aus einem Bestand heraus gebracht werden. Gehaltene Vögel dürfen zur Aufstockung des Wildvogelbestands nicht frei gelassen werden.



Außerdem dürfen die Ställe von betriebsfremden Personen nur mit Schutzkleidung betreten werden. Diese Kleidung ist nach dem Gebrauch unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren. Einwegschutzkleidung ist unverzüglich zu beseitigen.



Die Austragung von Geflügelausstellungen, -märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art „ist untersagt“. Hinzu komme, dass Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen Vögel oder Geflügelprodukte, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des Virus sein können, befördert wurden, unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren sind.



Ein weiterer Eckpunkt ist ein Jagdverbot auf Federwild im besagten Bereich. Wer einen Hund oder eine Katze hält, „hat sicherzustellen, dass diese im Beobachtungsgebiet nicht frei umherlaufen.“



Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt weist zudem auf Folgendes hin: Wer in den oben bezeichneten Gebieten Geflügel hält und dieses beim Landkreis Stendal bisher nicht registriert hat, hat sein Geflügel unverzüglich dem Veterinäramt schriftlich anzuzeigen. Und: „Sämtliches Geflügel ist entsprechend der Allgemeinverfügung des Landkreises Stendal vom 17. Dezember 2020 weiterhin in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten.“