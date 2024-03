Beim Thema Abfallentsorgung im Landkreis Stendal wird es in Zukunft eine große Änderung geben. Der Kreis übernimmt diese Aufgabe selbst.

Kreis Stendal nimmt Abfallentsorgung in eigene Hand

Die Abfallentsorgung wird in Zukunft vom Landkreis übernommen.

Stendal - In Zukunft wird der Landkreis Stendal mit seiner Tochtergesellschaft der ALS die Abfallentsorgung für Hausmüll, Bioabfall und Altpapier selbst in die Hand nehmen. Das haben die Mitglieder des Kreistages in ihrer vergangenen Sitzung (29. Februar) mehrheitlich beschlossen.

Der Landkreis verspricht sich von diesem Schritt mehr Flexibilität und Planungssicherheit. „Die ALS hat die Abfallentsorgung gut im Griff. Das spricht dafür, den Schritt jetzt zu gehen“, sagte Landrat Patrick Puhlmann (SPD). Ganz billig wird die Rücknahme der Abfallentsorgung in die Regie des Kreises nicht werden. Die Anschaffung von Fahrzeugen, der Bau eines eigenen Firmensitzes und die Beschäftigung von 55 Mitarbeitern wird auf etwa 9,5 Millionen Euro geschätzt.

Bis es so weit ist, wird es aber noch etwas dauern. Die jetzige Vertragszeit muss erst noch ablaufen. Die Umsetzung ist dann ab 1. November 2027 möglich.