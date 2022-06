Kreis Stendal plant Neubau einer Förderschule

Die Planung für einen Neubau der Förderschule „Helen Keller“ in Stendal hat begonnen. Der Landkreis hat dafür schon ein konkretes Grundstück im Blick.

Stendal - Wird eine Sekundarschule neu gebaut, ist klar, was sie enthalten muss. Räume für Physik, Chemie, Biologie und viele große Klassenräume, in die bis zu 30 Schüler hineinpassen. Eine Förderschule braucht das alles nicht. Deshalb muss bei dem geplanten Neubau der Helen-Keller-Schule in Stendal ein Raumkonzept entwickelt werden, das ganz besondere Voraussetzungen erfüllt.