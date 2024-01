Tangermünde/vs - Der Landkreis Stendal verbietet mit einer Allgemeinverfügung weitere Protestaktionen auf der Elbbrücke bei Tangermünde. Der Pressemitteilung zufolge tritt die Allgemeinverfügung heute in Kraft und gilt bis Freitag, 19. Januar. „Darüber hinaus gilt auch ein Verbot für jede Form von Ersatzveranstaltungen auf der B188 in der Nähe der Tangermünder Elbbrücke“, heißt es weiter.

Die Verfügung ergeht im Zusammenhang mit den Protesten der Landwirte gegen die Haushaltspläne der Bundesregierung im Rahmen der „Protestwoche“. Landrat Patrick Puhlmann (SPD) hatte bereits beim Neujahrsempfang am Freitag in Stendal gesagt, dass zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit eine „härtere Gangart“ eingeschlagen werden muss, wenn die Proteste noch länger anhalten sollten. „Ich respektiere Demonstrationen und Versammlungen, sie dürfen auch stören und deshalb sind sie geschützt. Wofür ich aber keinen Respekt habe und was ich scharf verurteile, ist, wenn Einzelne sich zu Möchtegern-Herren aufspielen und sich herausnehmen, zu entscheiden, wer wichtig ist und wer nicht. Die Botschaft vieler Landwirte, dass sie in der kommenden Woche vorerst nicht hier in der Altmark protestieren wollen, begrüße ich sehr. Wir haben in der letzten Woche gesehen, dass es immer wieder auch Leute gab, die sich bewusst nicht an Absprachen halten. Mit der Verfügung herrscht spätestens jetzt für alle Klarheit, was geht und was nicht.“

Patrick Puhlmann abschließend: „Anderswo können Versammlungen stattfinden, aber auch dann werden wir genau hinschauen.“