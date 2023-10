Finanznot - Kreis Stendal will Gründerzentrum an Stadt Stendal verkaufen

Das Gebäude des BIC Stendal in der Arneburger Straße. Der Landkreis will seine Gesellschafteranteile der Hansestadt Stendal verkaufen.

Stendal - Die Buchstaben bröckeln von der Fassade, das alte Speichergebäude an der Arneburger Straße in Stendal steht massiv und irgendwie trotzig in der Gegend. Vielleicht, weil es nicht mehr so richtig gebraucht wird? Das Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark ist in die Jahre gekommen.