Kriminalität Bedrohung, Beleidigung und Ladendiebstahl: Trotz mehr als 70 Straftaten bleibt Mann auf freiem Fuß

Bürger in Stendal sind in Sorge, gefühlt nimmt die Kriminalität zu. Doch stimmt das? Und: Was sind das für Menschen, die in Geschäften randalieren und Verkäuferinnen bedrohen?