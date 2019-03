Bei einer Auseinandersetzung haben sich in Stendal zwei Personen verletzt. Die Spurensicherung der Polizei untersucht den Tatort.

Stendal l Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitagabend in Stendal gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde der Rettungsdienst gegen 21.30 Uhr in die Gardelegener Straße gerufen. Dort soll zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein. Mindestens eine davon wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die zweite Person kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Derzeit ist noch völlig unklar, was sich in dem Mehrfamilienhaus abgespielt hat. Kriminaltechniker der Spurensicherung untersuchten akribisch den Tatort der sich im Haus sowie auf dem Hof befinden soll. (Artikel wird aktualisert).