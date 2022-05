Solaranlagen Kriterienkatalog für Photovoltaik soll Landwirten in Tangerhütte helfen

Tangerhütte will in einem Kriterienkatalog festschreiben, in welchem Rahmen Solar auf landwirtschaftlich genutzte und freie Flächen gebaut werden darf. Tenor nach einer Beratung mit Landwirten der Region war, dass allein die niedrigen Bodenpunkte in der Region nicht den Ausschlag geben sollten.