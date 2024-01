Tangermünde/vs. - Die Elbbrücke bei Tangermünde wurde fünf Tage im Zuge der Bauernprostwoche blockiert. Besonders den Auftakt am Montag, 8. Januar, verurteilen die Kreisverbände von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jerichower Land und der Altmark scharf.

Ulrike Becker vom Vorstand des Kreisverbandes im Jerichower Land lässt mitteilen: „Für die Bauernproteste haben wir Verständnis, denn sie zeigen, dass die Landwirtschaft mit ihren vielfältigen Problemen nicht allein gelassen werden darf. Gleichwohl verurteilen wir aufs Schärfste, dass wichtige Verkehrsknotenpunkte wie die Elbbrücke bei Tangermünde so blockiert wurden, dass Ärzte, Tierärzte und Pflegepersonal gehindert wurden, ihrer lebensrettenden Arbeit nachzugehen. Hier ist die Gewichtung von Protest und Stillstand zu Erhaltung und Rettung von Leben gehörig in Schieflage geraten. Die Blockade der Elbbrücke Tangermünde war verantwortungslos.“

Besonders die Mitarbeiter des Fachkrankenhauses der Awo in Jerichow bekamen Probleme, pünktlich zum Dienstwechsel die Klinik zu erreichen oder überhaupt ihren Dienst anzutreten. Awo-Landesvorsitzender Hendrik Hahndorf hatte deshalb vergangene Woche Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Christian Hauer, Kreisvorsitzender der Bündnisgrünen in der Altmark: „Auch wenn diese Form der Blockaden nichts mit demokratischer Auseinandersetzung zu tun hat, bin ich angesichts der bundesweiten Demonstrationen am Sonntag zuversichtlich. Diese zeigen, dass Menschen für den Erhalt der Demokratie kämpfen.“ Am Sonntag demonstrierten Menschen – auch in Stendal – gegen Rechtsextremismus.