Krokusse - In Stendal zeigen sich die ersten Frühlingsboten

Krokusse blühen auf der Stadtseewiese in Stendal.

Stendal - Dank des milden Februarwetters machen sich die ersten Frühlingsboten in Stendal bemerkbar. Die Schüler der Grundschule am Stadtsee und der ein oder andere Spaziergänger wird sie schon gesehen haben: Die Krokusse auf den Stadtseewiesen fangen an zu blühen.

Diese Blumen gehören zur Gattung der Schwertliliengewächse und stehen für Hoffnung und Lebensfreude. Diese Bedeutung wird den Frühlingsblühern schon seit der Antike nachgesagt.

Außerdem standen Krokusse im Altertum für leidenschaftliche Liebe. So wurde besonders aus dem aphrodisierend wirkenden Safrankrokus ein Liebestrank zubereitet, der auf die Betten frisch verheirateter Paare geträufelt wurde.