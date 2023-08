Stendal/Seehausen - Das letzte Wort haben die Angeklagten. Doch die drei Männer schweigen wie bereits an den anderen Prozesstagen. Die Vorsitzende Richterin Simone Henze-von Staden verkündet das Urteil kurz und bündig.

Haft- und Geldstrafen verhängt

Ein Jahr und vier Monate Haft auf Bewährung für den Schützen K. Der Filmer W. erhält acht Monate Gefängnis. Da er wegen anderer Delikte bereits im Gefängnis sitzt, wird eine Gesamtstrafe von elf Monaten ausgesprochen. Bewährung gibt es wegen fehlender „Legalprognose“ keine. Der dritte Angeklagte, Fluchtautofahrer C., muss 100 Tagessätze à 40 Euro zahlen. Die Höhe ist bewusst gewählt, denn Strafen ab über 90 Tagessätzen gelten als Vorstrafe.

Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt, unter anderem weil ein Video von der Tat in verschiedenen Online-Medien und sogar im Fernsehen gezeigt wurde. Zur Urteilsverkündung am Freitag, 18. August, waren zahlreiche Medienvertreter nach Stendal gekommen.

Mit dem Urteil folgt das Gericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger der drei Angeklagten hatten Freisprüche gefordert, vor allem, weil es keine direkten Beweise gab. Für die Strafkammer gibt es jedoch keinen Zweifel, dass sich die drei Angeklagten zu der Tat am 18. Juni 2021 verabredet hatten, weil ihnen die „Autobahngegner ein Dorn im Auge waren, die es zu vertreiben galt“, sagte die Richterin.

Mindetstens 20 Schüsse versetzten Opfer im Bahnhof Seehausen in Todesangst

Dazu hatte sich K. mit einem ein Ku-Klux-Klan-Kostüm verkleidet, eine automatische Paintballwaffe gezogen und auf die Personen vor dem Bahnhof „mindestens 20 Schüsse“ abgegeben, sagte die Richterin. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Angeklagte W. auf dem Bahnsteig postiert, um den Überfall zu filmen. Während die zu Tode erschrockenen Personen versuchten, vor dem Beschuss zu fliehen, lachte W. und machte höhnische und abfällige Bemerkungen über die Angegriffenen. Die meisten Schüsse verfehlten ihre Ziele, aber ein zur Tatzeit 13-jähriger Junge und der spätere Nebenkläger wurden getroffen.

Der dritte Angeklagte C. wartete derweil in seinem als Fluchtfahrzeug dienenden Pkw. Zwar gibt es keine direkten Beweise (Augenzeugen, Fotos oder Videos, die die Angeklagten bei der Tat zeigen. Aber das Gericht fand das Video inklusive Stimmanalyse von W., und vor allem die Chatverläufe der Täter und ihrer Freunde beweiskräftig genug.

Zwar seien die Verletzungen der Angegriffenen geringfügig, doch hätten die Täter, allen voran der Schütze K., „schwerwiegende Verletzungen mehrerer Personen in Kauf genommen“, wie die Richterin sagte. Er habe „wahllos auf am Bahnhof anwesende Personen geschossen, ungeachtet dessen, ob es sich um Umweltaktivisten oder unbeteiligte Dritte, wie die beiden jungen Frauen und den 13-Jährigen, handelte. Neben der Haftstrafe zur Bewährung soll K. 600 Euro in Monatsraten zu 50 Euro an die Opferschutzorganisation Der Weiße Ring zahlen.

Filmer W. und Fahrer C. wurden der Beihilfe der schweren Körperverletzung für schuldig befunden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber nur zur Revision (rechtliche Überprüfung) zugelassen.

Schmierereien am Bahnhof Seehausen zeugen vom Konflikt zwischen A14-Gegnern und -befürwortern. Andreas König

Der Anwalt der Nebenklage, Sebastian Scharmer, begrüßte das Urteil, fand allerdings die Begleitumstände nicht ausreichend gewürdigt. Die Attacke habe sich eingereiht in eine Folge von Angriffen mit Baseballschlägern, Brand- und Sprengstoffanschläge.

Der Bahnhof Seehausen ist im Juni 2022 zu großen Teilen ausgebrannt. Zur Zeit der Waldbesetzung im Losser Forst galt er als Treffpunkt von Autobahngegnern, der mehrfach angegriffen wurde. Foto: Andreas König

Dass die Angeklagten und ihre Gesinnungsgenossen zu weitaus Schlimmerem bereit gewesen seien, legen seiner Ansicht nach die Chatverläufe aus den WhatsApp-Nachrichten nahe.

Umweltaktivisten sollten im Wald „alle weggebügelt“ werden

So hatte sich einige Zeit vor dem Überfall in Seehausen der Angeklagte C. mit dem Zeugen J. über einen „geilen Plan“ ausgetauscht. Danach wollten sich die Mitglieder der Chatgruppe (möglicherweise die „Harten Jungs“) gegenüber den Umweltaktivisten als Gleichgesinnte ausgeben und ihnen eine Art Fahrservice anbieten. Dann, so hieß es im Chat, würde man die Aktivisten „in ihrer Dreckskarre in den Wald“ bringen. Dort „bügeln wir die alle weg“, hieß es.

Von den Waldbesetzern im Losser Forst gibt es kaum noch Spuren. Der Pfahl kündet vom A14-Bau. Foto: Andreas König

Doch Gesinnung wird nach deutschem Recht nicht bestraft, wie der Pressesprecher des Landgerichts Stendal, Michael Steenbuck erklärte.