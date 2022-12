Eine junge Stendalerin nimmt für den Hochzeitstag ihrer Mutter Urlaub bei ihrem Ausbildungsbetrieb. Als es dann so weit ist, flattert die Kündigung ins Haus. Was der ehemalige Chef dazu sagt und wie es für die junge Frau nun weitergeht.

Der Malereibetrieb Busse aus Tangermünde hat eine junge Stendalerin in der Probezeit entlassen. Die 17-Jährige fühlt sich von ihrem ehemaligen Chef ungerecht behandelt.

Stendal - Das Brautkleid der Mutter sitzt. Für ihre Hochzeit ist alles bereit. Aber was an diesem Montag im November in das Haus der Stendaler Familie flattert, sind keine weißen Tauben, sondern die Kündigung des Ausbildungsbetriebs der 17-jährigen Tochter. Und das nur, weil sie für diesen Tag Urlaub beantragt hat?