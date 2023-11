Stendal/VS - Entlaufene Kühe haben in den Morgenstunden des 21. November 2023 für eine Gleissperrung zwischen Stendal und Tangermünde im Landkreis Stendal gesorgt. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Folgetag informierte, hatten die Kollegen von der Polizeiinspektion Stendal gegen 7.40 Uhr per Anruf mitgeteilt, dass sich auf der Bahnstrecke von Stendal nach Tangermünde, auf Höhe der Ortschaft Bindfelde, ausgebrochene Weidetiere im Gleisbereich befinden sollen. Bundespolizisten machten sich auf den Weg. Um 7.43 Uhr wurde von der Notfallleitstelle der Deutsche Bahn die Strecke gesperrt.

Vor Ort wurden drei Tiere, die sich außerhalb des Weidezaunes in der Nähe der Bahnstrecke befanden, festgestellt. Die Streckensperrung wurde daraufhin aufgehoben. Die Rinder konnten kurze Zeit später eingetrieben werden. Ausbrechen konnten die Tiere, weil der Weidezaun defekt war, augenscheinlich beschädigt von einem umgestürzten Baum, heißt es im Bericht der Bundespolizei. Der Halter der Tiere konnte kurze Zeit später ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut daraufhin, dass bei der Haltung von Nutz- und Weidetieren auf eine sichere Unterbringung zu achten ist. In Fällen wie diesem, werde stets geprüft, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Wird einem Tierhalter eine Pflichtverletzung nachgewiesen, kann er gemäß der Eisenbahn-, Bau- und Betriebsordnung für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an betroffenen Zügen oder Bahngleisen kann er darüber hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn haftbar gemacht werden.