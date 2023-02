Im Mai 2023 starten die Altmark Festspiele in ihre neunte Saison. Für die Strohballen-Arena in Wittenmoor bei Stendal gibt es eine Neuauflage. Was noch geplant ist.

Wittenmoor - Donald Lyko

Die Premiere der Strohballen-Arena im Sommer 2022 in Wittenmoor (Landkreis Stendal) war ein so großer Erfolg, dass es 2023 eine Neuauflage gibt – und die sogar mit einem Tag mehr. Doch nicht nur das ist anders.

Nach zwei programmgleichen Konzertabenden 2022 sind für die diesjährige Saison drei verschiedene Konzerte in der einmaligen Kulisse der Strohballen-Arena geplant. Partner sind wieder landwirtschaftliche Betriebe aus der Region. Für die Veranstaltungen stellt Olaf Stehwien, Besitzer des Wittenmoorer Herrenhauses, die Fläche im Gutspark zur Verfügung. Der Unternehmer ist einer der sieben Gesellschafter der Altmark Festspiele gGmbH. Zur Premiere im vergangenen Jahr waren unter anderem die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi zu hören. Gaststar des Abends war die bekannte Schauspielerin Julia Stemberger, mittlerweile ein Stammgast auf der altmärkischen Festivalbühne.

„Ein Gemeinschaftsprojekt aus der Region für die Region, das wieder zahlreiche Besucher in eine der schönsten und noch unberührten Landschaften deutschlandweit locken wird“, kündigen die Veranstalter an und beschreiben damit das Erfolgsrezept der Veranstaltungsreihe, die mittlerweile über die Landesgrenzen Sachsen-Anhalts bekannt ist und Jahr für Jahr Zuschauer aus den Metropolen Hamburg oder Berlin in die Altmark lockt. Für die Fortsetzung in der Strohballen-Arena sind drei verschiedene Konzerte mit Künstlern aus Frankreich und Deutschland für das Wochenende 28. bis 30. Juli geplant.

„Sommermusik in den Bismarck-Häusern“ wieder im Programm

Seit Jahren eine feste Größe im Programm der Altmark-Festspiele ist die Reihe „Sommermusik in den Bismarck-Häusern“. Auch dafür gibt es dieses Jahr einen Abend und damit einen Veranstaltungsort mehr: das Gutshaus Krevese, wo am 13. August ein Romy-Schneider-Abend ausgetragen werden soll. Ansonsten sind die bekannten Orte dabei: das Bismarck-Schloss Döbbelin, das Gutshaus Birkholz und der Gutshof Welle.

Alle drei Abende versprechen ein Wiedersehen mit bekannten TV- und Bühnenkünstlern, die mittlerweile Teil der Altmark-Festspiele-Familie sind. So wird die österreichische Schauspielerin Julia Stemberger am 5. August mit Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“ in Döbbelin zu erleben sein, Schauspieler Michael Rotschopf mit „Enoch Arden“, einem Melodram mit Musik von Richard Strauss, am 19. August in Birkholz. Schauspielerin Petra Kleinert liest am 26. August auf dem Gutshof Welle aus Briefen, die Václav Havel während seiner Inhaftierung an seine Frau Olga geschrieben hat.

Zwischen dem 20. Mai und dem 2. September bieten die Altmark Festspiele 16 Konzerte an 13 Spielstätten. Auf der Bühne stehen 225 Künstler aus elf Ländern.

Das Gesamtprogramm 2023 steht unter dem Motto „Wo soll ich fliehen hin“, angelehnt an die Kirchenkantate BWV 5 von Johann Sebastian Bach und nach Ansicht der Gastgeber aktueller denn je. „Flucht, Vertreibung, Zwangsmigration: Ein Thema – fast so alt wie die Menschheit selbst – wird zum Motto eines Kunstfestivals im 21. Jahrhundert. Können Künstler überhaupt etwas zu diesem Thema beitragen oder sogar etwas zum Positiven verändern?“ Diese Frage stellt Festspiel-Intendant Reinhard Seehafer im Programmheft und gibt gleich die Antwort: Ja. „Nahezu jede Veranstaltung des diesjährigen Festspielsommers wird sich mehr oder weniger an dieses Thema wagen.“

Das Eröffnungskonzert findet am 20. Mai im Havelberger Dom statt – mit dem International Symphony Orchestra Lviv aus der Ukraine. Seit 2016 ist das ukrainische Sinfonieorchester ständiges Gastorchester bei den Altmark Festspielen.

Heikko Deutschmann tritt in Tangermünde auf

In den vergangenen Jahren Jahren (mit Ausnahme 2022) erarbeiteten die Musiker unter der Leitung von Reinhard Seehafer große Werke der Musikliteratur, darunter Beethoven 9. Sinfonie, Bachs „Matthäus-Passion“, Orffs „Carmina Burana“ und Honeggers „Jeanne d'Arc au bucher“. „Gerade angesichts der furchtbaren Geschehnisse in der Ukraine möchten wir diese Tradition gern fortsetzen“, sagt Carmen Seehafer, Leiterin des Festspielbüros.

Das Orchester wird beim Konzert in Havelberg begleitet vom berühmtesten Knabenchor der Ukraine: „Dudaryk“ aus Lviv. Eröffnet wird das Konzert mit dem Eingangschor der Kirchenkantate „Wo soll ich fliehen hin“ und damit Mottogeber des Festspielsommers 2023.

Neben den schon erwähnten Veranstaltungsorten im Landkreis Stendal steht für den 1. Juli ein Mitternachtskonzert mit Flautando aus Köln und Schauspieler Heikko Deutschmann in Tangermünde in der Stephanskirche auf dem Programm. Im benachbarten Altmarkkreis Salzwedel gibt es am 22. und 23. Juli die beliebten Sonnenaufgangskonzerte auf dem Arendsee. Weitere Festspielsorte sind der Gardelegener Ortsteil Berge, Apenburg, Diesdorf und Salzwedel.

Seit 2014 locken die Altmark Festspiele jährlich Tausende Besucher zu Konzerten und Lesungen. Unter dem Titel „Kultur an besonderen Orten“ treten nationale und internationale Künstler unter anderem in Herrenhäusern, Scheunen, Feldsteinkirchen, Rinderställen, Fabrikhallen und Burgruinen auf.