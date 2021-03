Die Handwerker arbeiten an der Lüftungsanlage. Sie ist das Herzstück der energetischen Sanierung und kostet fast 1,7 Millionen Euro. Sie soll dazu beitragen, den Energieverbrauch deutlich zu senken. Foto: Antonius Wollmann

Die energetische Sanierung des Stendaler Theaters neigt sich dem Ende entgegen.

Stendal l Matthias Klug ist ein erfahrener Architekt. Zahlreiche Bauprojekte hat er in der Region zu einem guten Ende geführt. Wenn er also optimistisch ist, die von ihm verantwortete energetische Sanierung planmäßig im Mai abzuschließen, dann ist das nicht so dahergesagt.



Als er am Anfang der Woche über die Großbaustelle führt, spricht er davon, „dass 85 Prozent der Arbeiten erledigt sind und wir noch zehn Prozent Zeit haben.“ Mit anderen Worten: Ein bisschen müssen die Arbeiter noch ranklotzen, damit in gut fünf Wochen Vollzug gemeldet werden kann. Er versichert aber: „Die Weichen sind so gestellt, dass es geradlinig ins Ziel geht.“



Der Verlauf der Arbeiten sei dabei nicht ungewöhnlich gewesen. „Es hat ein bisschen schwerfällig angefangen, um dann Tempo aufzunehmen“, erzählt Klug. Wie das nun mal sei, wenn sämtliche Gewerke koordiniert werden müssen. Da müsse man den ein oder anderen erstmal in die Spur bringen. Das habe aber gut geklappt.



Spielzeit beginnt im August

Im Prinzip wurde das gesamte Gebäude auf links gedreht, damit in Zukunft der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß deutlich gesenkt wird. Das liege in der Natur der Sache erklärt Annette Muth vom Hochbauamt der Stadt Stendal. Wer ein Gebäude komplett energetisch sanieren möchte, müsse im Prinzip alles anfassen. Damit einher gehe, dass man Dinge erneuern muss, die man eigentlich so nicht eingeplant hatte. Im Falle des Theaters der Altmark zum Beispiel die Sprinkleranlage.



Dies ist ein Grund, weshalb der Stadtrat zwischenzeitlich einer Kostensteigerung von 500 000 Euro zustimmen musste. Insgesamt investiert die Stadt 5,5 Millionen Euro. 80 Prozent der Summe stammen aus Fördermitteln. Ein weiteres Nebenprodukt: Im gesamten Haus wurde Barrierefreiheit hergestellt, unter anderem sieben Rollstuhllifte installiert. Damit sind ab sofort auch der Rang des Großen Hauses und das Rangfoyers für Rollstuhlfahrer zugänglich.



1,3 Millionen Euro für Lüftungsanlage

Aber auch beim Kernthema habe man sehr viel erreicht, ist Annette Muth überzeugt: „Wir werden sicherlich viel Energie einsparen.“ Heißt konkret: Die Fassaden wurden mit zusätzlicher Wärmedämmung ausgerüstet und neu verputzt. Zusätzlich wurden neue Türen und Fenster eingesetzt. Das Dach wurde mit einer Dampfsperre, Dämmplatten und einer halogenfreien Folie verstärkt. Einen nicht unwesentlichen Teil zum Energiesparen trage dazu die neue LED-Beleuchtung bei, sagt Matthias Klug. Herzstück sei aber die neue Lüftungsanlage, die allein schon mit etwa 1,3 Millionen Euro zu Buche schlägt.



Sind die Bauarbeiter im Mai abgeschlossen, zieht das Theater wieder in seine angestammten Räume, um dort im August die neue Spielzeit zu eröffnen.