Star-Pianistin Ragna Schirmer kommt ein weiteres Mal nach Stendal - am 4. September.

Nora Knappe arbeitet in der Lokalredaktion Stendal und interessiert sich vor allem für Geschichten, die das Leben schreibt. Soziales und Kulturelles stehen bei ihr im Mittelpunkt. nora.knappe@volksstimme.de ›

Stendal (nk) l Der neue Konzertflügel im Musikforum Katharinenkirche wird früher als geplant eingeweiht. Ursprünglich sollte er erstmals beim Stipendiatenkonzert im Oktober erklingen, nun kommt diese Ehre aber einer preisgekrönten Pianistin zu: Ragna Schirmer aus Halle/Saale gibt am Freitag, 4. September, ein Doppelkonzert im Musikforum. Jeweils um 18 Uhr und um 20 Uhr spielt sie die „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach. Es wird zweimal dasselbe Programm sein – weil wegen der Corona-Pandemie weniger Zuhörer als sonst im Saal platziert werden können. Die Aufführung dauert jeweils eine Stunde (ohne Pause).

Vorverkauf in Tourist-Info

Ragna Schirmer trat schon öfter in Stendal auf, war auch mehrfach Juryvorsitzende bei der Auswahl der Jütting-Stipendiaten. Der Jütting-Stiftung stand sie mit ihrer Expertise beim Kauf des gebrauchten und komplett aufgearbeiteten Steinway-Flügels zur Seite. Das Instrument wurde Mitte Juni im Musikforum aufgebaut und auf die Raumakustik abgestimmt.

Eintrittskarten für die Konzerte am 4. September gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Stendaler Rathaus (Restkarten an der Abendkasse im Musikforum). Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn.