Kulturpreis in Stendal: Das sind die Gewinner

Stendal - Im Theater der Altmark wurden am 29. November Kulturschaffende, Initiativen und Ensembles mit dem Kulturpreis der Stadt Stendal geehrt, die beispielgebend künstlerisch in Erscheinung treten und über die Stadtgrenzen hinaus Initiatoren kultureller Aktivitäten in der Hansestadt sind.